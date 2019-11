Tödlicher Messerangriff: „Der Mensch, der da sitzt, ist nicht mehr erreichbar“

Von Reinhard Fellner

Innsbruck — Stirbt ein junger Mensch, so macht dies besonders betroffen — wie bei der Messerattacke bei den Innsbrucker Viaduktbögen, die sich in drei Tagen jährt. Eine neunköpfige Gruppe aus Vorarlberg feierte dort den Geburtstag eines Freundes. Als man weiter Richtung Wilten ziehen wollte, wurde der Letzte in der Gruppe gegen 1.30 Uhr wie von einem Phantom von hinten in den Hals gestochen. Der 21-Jährige fiel mit Halsdurchstich zu Boden und konnte seinen Freunden nur noch zuhauchen: „Es war ein kleiner Afghane!" Um 2.42 Uhr erlag der 21-Jährige dann in der Klinik seinen Blutungen.

