77-Jähriger ging in Kirchberg mit Brechstange auf Nachbarn los

Kirchberg – Ein offenbar bereits länger andauernder Streit unter Nachbarn ist am vergangenen Freitag in einer Wohnanlage in Kirchberg eskaliert. Ein 39-jähriger Mann entdeckte, dass bei seinem in der Tiefgarage abgestellten Auto die Kennzeichentafeln entfernt wurden – laut Polizei nicht zum ersten Mal. In den vergangenen Monaten sei es bereits zu ähnlichen Vorfällen gekommen, hieß es am Montag.

Der Einheimische stellte daraufhin seinen 77-jährigen Nachbarn zur Rede. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Als der Fahrzeugbesitzer schließlich die Polizei verständigte, wollte der Pensionist aus seiner Wohnung flüchten. Der 39-Jährige und seine Frau wollten den Nachbarn an der Flucht hindern, was diesen derart in Rage brachte, dass er mit einer Eisenstange auf die beiden einschlug. Der 39-Jährige konnte die Schläge mit seinen Armen abwehren, das Paar trug jedoch Verletzungen unbestimmten Grades davon.

Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der 77-Jährige schließlich in seine Wohnung. Er wurde von Beamten der Polizeiinspektion Kirchberg festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Der Mann war bereits am Vortag auffällig geworden: Wegen eines abgelehnten Bescheides hatte der 77-Jährige den Amtsleiter der Gemeinde Kirchberg bedroht. (TT.com)