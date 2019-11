82 Jahre alte Gewichtheberin in den USA schlägt Einbrecher in die Flucht

Rochester — Eine 82 Jahre alte Gewichtheberin hat in ihrem Haus im US-Staat New York einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der Mann habe erst an ihre Tür geklopft und sich dann — als sie die Tür schloss — mit Gewalt Zutritt verschafft, berichteten US-Medien.

Die 82-Jährige Willie Murphy nahm erst einen Tisch zur Hilfe, um sich gegen den Mann zur Wehr zu setzen. Nachdem dieser zerbrochen war, setzte sie dessen Metallbeine als Verteidigungsmittel ein — und dann auch noch eine Flasche Shampoo und einen Besen.

„Ich bin alt, aber wisst ihr was? Ich bin stark"

„Ich bin alt und ich bin alleine — aber wisst ihr was? Ich bin stark", sagte Murphy einem lokalen TV-Sender. „Als er auf dem Boden lag, bin ich immer wieder auf ihn drauf gesprungen", erzählte Murphy. „Dann habe ich mir eine Flasche mit Babyshampoo geschnappt und ihm den Inhalt ins Gesicht gespritzt." Anschließend habe sie mit einen Besen weiter auf ihn eingeschlagen. Der Einbrecher musste schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie sei „knallhart", bescheinigten ihr auch die zuständigen Polizisten, die der 82-Jährigen schließlich halfen und in der Nacht auf Montag ein gemeinsames Foto auf Twitter veröffentlichten.

Wie CNN berichtete, hat die mehrfache Großmutter bereits etliche Preise als Bodybuilderin gewonnen, den letzten 2018. Sie stemmt bis heute rund 100 Kilo schwere Hanteln und trainiert jeden Tag in ihrer Kirchengemeinde. (APA, TT.com)