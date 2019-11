Bockkitz in Schönwies von Wilderer getötet

Schönwies – In Schönwies geht offenbar ein Wilderer um. Der Unbekannte schoss in der Nacht auf Mittwoch im Ortsteil Obsaurs ein Bockkitz und ließ das tote Reh dann vollständig zurück, berichtete die Polizei via Aussendung. Dadurch entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe. (TT.com)