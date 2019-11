Tiroler Polizei berichtet von Dieben in Imst, Ebbs und im Sellraintal

Innsbruck – Nach mehreren Dieben sucht aktuell die Tiroler Polizei.

» Im Sellrainraintal wurde bereits Mitte November in ein Wohnhaus eingebrochen, die Diebe ergatterten unter anderem Schmuck (siehe Bild). Um Hinweise wird unter folgender Nummer gebeten: 059133/703333.

» Bei einem Flohmark in Ebbs waren am vergangenen Sonntag Diebe am Werk. Sie stahlen zwischen 11 und 12 Uhr mehrere zum Verkauf angebotene Armbanduhren im Wert von mehr als 1000 Euro.

» Zuletzt stahl ein bislang Unbekannter am Mittwochvormittag in einem Supermarkt in Imst die Handtasche einer 80-jährigen Frau. Die Einheimische hatte die Tasche über einen Einkaufswagen gehängt, sie hatte darin Bargeld aufbewahrt. Es entstand ein Schaden von mehr als 100 Euro. (TT.com)