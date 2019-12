Einbrecher stahlen aus Haus in Lienz Schmuck, Uhren und Bargeld

Lienz – Dämmerungseinbrecher nutzten am Sonntag die Gunst der Stunde und stiegen in Lienz in ein Haus ein, dessen Besitzer gerade nicht zu Hause waren. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch zwischen 16 und 20.30 Uhr im Umfeld des Gymnasiums Lienz.

Die Täter zwängten eine südseitig gelegene Gartentür zur Terrasse des Einfamilienhauses auf und gelangten anschließend durch Aufbrechen eines Fensters in das Gebäude. Im ersten Stock durchsuchten sie mehrere Räume und konnten dabei Schmuck, Uhren und Bargeld in bisher unbekannter Höhe stehlen. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizei Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 erbeten.