Einbruchsserie in Kufstein geklärt: Vier Einheimische gefasst

Kufstein – Seit Monaten beschäftigte die Polizei im Bezirk Kufstein eine großangelegte Einbruchsserie: an die 70 Straftaten, immer nach dem gleichen Muster, mit relativ geringer Beute, aber meist großem Sachschaden. Gemeinsam mit Beamten des Landeskriminalamts hefteten sich die Polizisten an die Fährte der Einbrecher – lange Zeit ohne Erfolg. Wie die Tiroler Tageszeitung nun erfuhr, gelang am vergangenen Freitag endlich der entscheidende Schlag.

Ein Wörgler Gastwirt hatte in der Nacht zwei der Einbrecher in flagranti ertappt. Den beiden Männern gelang zwar vorerst die Flucht, der Wirt konnte den sofort alarmierten Polizisten aber zumindest angeben, dass die Gauner mit einem schwarzen Pkw geflohen waren. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Großfahndung hielt die Polizei dann wenig später im Bereich Brixentaler Straße tatsächlich einen schwarzen Pkw an, in dem vier Männer saßen. Im Auto selbst stellten die Beamten nicht nur Einbruchswerkzeug sondern auch einen Teil der Beute sicher.

Bei den Einvernahmen gelang es den Beamten dann, dem Quartett – vier junge Einheimische im Alter von 18 bis 27 Jahren, alle aus dem Bezirk Kufstein – mehr als 40 Einbrüche nachzuweisen. Einer der Männer sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, die drei anderen werden auf freiem Fuß angezeigt. (mz, TT)