Acht Männer in Niederlanden wegen Gruppenvergewaltigungen in Haft

Den Bosch – Wegen mutmaßlichen Gruppenvergewaltigungen von mindestens drei jungen Mädchen sind in den Niederlanden acht Männer festgenommen worden. Die 18 bis 26 Jahre alten Tatverdächtigen sollen ihre Opfer in einer Autowerkstatt in der Stadt Den Bosch unter Drogen gesetzt haben, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP.

„In wehrlosem Zustand wurden sie dann von mehreren Männern der Gruppe missbraucht“, zitierte die Agentur die Polizei. Bei den Opfern handle es sich um drei Teenager, die Anfang des Jahres unabhängig voneinander Anzeige erstattet hatten. Seitdem waren umfangreiche Ermittlungen geführt worden. Die am Dienstag festgenommenen Männer stammen laut Polizei aus Den Bosch und der nahen Ortschaft Rosmalen. Mit den Mädchen sollen sie über soziale Medien in Kontakt gekommen sein.

Nach Angaben der Ermittler gibt es Hinweise darauf, dass noch mehr Mädchen von den Beschuldigten sexuell missbraucht wurden, jedoch aus Angst geschwiegen haben. „Jetzt, wo sie in Haft sind, ist die Schwelle (für Anzeigen) womöglich niedriger“, erklärte die Polizei. Bei der Durchsuchung der Werkstatt sowie von Wohnungen der Verdächtigen seien unter anderem Nacktfotos sichergestellt worden. Der Bürgermeister von Den Bosch, Jack Mikkers, lobte die Mädchen, die den Fall ins Rollen brachten: „Ich finde es sehr mutig von den Mädchen, dass sie zur Polizei gegangen sind.“ (APA/dpa)