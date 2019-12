Letztes Update am Do, 05.12.2019 10:00

In Schlangenlinien unterwegs: Lkw-Lenker schaute Erotikfilm

Ein LKW-Lenker in Deutschland war lange Zeit in Schlangenlinien unterwegs. Die Polizei hielt ihn auf und fand schnell die Ursache: Auf seinem Tablet schaute sich der Mann Erotikfilme an.