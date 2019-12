Kupferkabeldieb in Medraz auf frischer Tat ertappt

Fulpmes – Ein Einbruch am helllichten Tag scheiterte in Medraz, einem Ortsteil von Fulpmes. Gegen 11.30 Uhr hatte am Samstag ein Unbekannter aus einem Container eine Firma etwa fünf Kilo Kupferkabel entwendet. Das Diebesgut hatte der Mann in einer Einkaufstasche verstaut.

Womit er wohl nicht gerechnet hatte: Dass er ertappt werden würde. Der Hausmeister der Firma sprach den Dieb an. Dieser ergriff die Flucht. Ohne Beute, die ließ er zurück.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Diese blieb bislang aber ohne Erfolg. (TT.com)