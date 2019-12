21-Jähriger nach mehreren Straftaten in Fieberbrunn gefasst

Fieberbrunn – Zwischen dem 4. und dem 9. Dezember hielt ein vorerst unbekannter Täter die Polizei in Fieberbrunn in Atem. Nun konnte nach umfangreichen polizeilichen Erhebungen einem 21-Jährigen insgesamt zwei schwere Sachbeschädigungen in der Pfarrkirche Fieberbrunn, sechs Sachbeschädigungen und eine versuchten Einbruchsdiebstahl in Fieberbrunn nachgewiesen werden. Dazu kommt noch ein ein Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz.

Als Motiv führte der 21-Jährige durch Mischkonsum von Alkohol und Drogen hervorgerufene Wahnvorstellungen und Halluzinationen an. Der junge Mann wird der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht, so die Polizei. (TT.com)