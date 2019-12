48 Alklenker am Wochenende in Tirol aus dem Verkehr gezogen

Innsbruck – Es ist keine Überraschung, dass die Polizei zur Zeit verschärft kontrolliert: Wie jedes Jahr um diese Zeit haben die Beamten diverse Schwerpunktaktionen, um vor allem Alkolenker aus dem Verkehr zu ziehen, die von Weihnachtsfeiern oder Adventmärkten kommen. So geschehen auch am vergangenen Wochenende, an dem in Tirol 48 Alkotests positiv verliefen.

Insgesamt wurden cirka 2000 Autofahrer überprüft. Bei den betrunkenen Fahrern hatte ein überwiegender Teil einen Wert von 0,8 Promille oder mehr. 19 Lenker wiesen immer noch Werte zwischen 0,5 und 0,8 Promille auf. Außerdem ereigneten sich von Freitag bis Samstag zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss.

Die Verkehrspolizei appelliert nochmals an alle Verkehrsteilnehmer, sich keinesfalls alkoholisiert ans Steuer zu setzen. In den kommenden Tagen werden die intensiven Kontrollen fortgeführt. (TT.com)