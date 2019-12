Muttereralm blitzte vor Gericht ab und muss 8000 Euro nachzahlen

Von Max Strozzi

Mutters – Wer beispielsweise für den Bau von Sportanlagen, die naturschutzrechtlich bewilligt werden müssen, die Natur in Anspruch nimmt, muss eine Naturschutzabgabe an das Land zahlen. So will es das Gesetz. Da gibt es auch für die in Besitz des TVB Innsbruck/Feriendörfer und der Gemeinden Mutters und Götzens stehende Muttereralmbahn keine Ausnahme, wie kürzlich das Landesverwaltungsgericht entschieden hat. Konkret muss die Muttereralm Bergbahnen Errichtungs GmbH 8380 Euro Naturschutzabgabe nachzahlen, bestätigt Geschäftsführer Stefan Klotz. Eine mögliche außerordentliche Revision „wird wohl nicht mehr viel nutzen“, sagt Klotz. Das Urteil sei erst kürzlich zugestellt worden.