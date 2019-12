Rauch in Stuttgarter Tunnel: „Wir waren an dem Konvoi nicht beteiligt“

Es waren nicht die Österreicher, die für Aufsehen gesorgt haben, sondern die Deutschen", erklärt ein Gast jener türkischen Hochzeitsgesellschaft in Stuttgart, die am Samstag auch in Tirol für Schlagzeilen gesorgt hatte, in einem Mail an die TT. Mehrere im Konvoi fahrende Pkw-Lenker hatten im Schwanentunnel ihre Reifen durchdrehen lassen, bis der Tunnel mit Rauch gefüllt war. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer riefen den Notruf, weil sie einen Unfall mit Brandfolge befürchteten. Auch Salutschüsse seien von der Hochzeitsgesellschaft abgegeben worden.

Bis 13.00 Uhr exklusiv für Abonnenten Dieser Exklusiv-Artikel ist derzeit nur für TT-Abonnenten verfügbar. Nach 13.00 Uhr kann dieser Artikel von allen Nutzern gelesen werden, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt anmelden Sie sind kein TT-Abonnent und wollen den Artikel trotzdem sofort lesen? Mit einem TT-ePaper Testabo können Sie auch auf Exklusivartikel bereits vor 13.00 Uhr zugreifen. Ihr Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt kostenlos testen