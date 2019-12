Ein bisher unbekannter Täter brach am Mittwoch zwischen 13 und 22.30 Uhr in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in Innsbruck ein. Dabei hebelte er ein Fenster aus.

Gestohlen wurden eine geringer Bargeldbetrag und eine Kameraausrüstung im Wert eines vierstelligen Eurobetrags. (TT.com)