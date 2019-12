Nach Großbränden in Going: Polizei forschte Brandstifter aus

Going am Wilden Kaiser – Über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren trieb in Going ein Feuerteufel sein Unwesen, hatte sogar ganze Häuser angezündet. Schon früh war die Polizei davon ausgegangen, dass die verheerenden Brände absichtlich gelegt worden waren. Nun legte ein Tiroler (37) ein umfassendes Geständnis ab.

Der 37-Jährige gab zu, an fünf Tatorten die Feuer entzündet zu haben. Erstmals vor zwei Jahren, am 17. September 2017, als ein Stall- und ein Nebengebäude eines Bauernhofes komplett niederbrannten und ein angrenzendes Wohnhaus schwer beschädigt wurde. Dann schlug der Tiroler erst heuer wieder zu und setzte am 2. Juni den so genannten „Koasastadl“ sowie ein Bauernhaus fast zeitgleich in Flammen. Nachdem er am 22. November zwei Holzstapel in unmittelbarer Nähe zu Einfamilienhäusern angezündet hatte, übernahm das Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen.

Im Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den 37-Jährigen nach und nach – am vergangenen Mittwoch erfolgte schließlich die Einvernahme in der Polizeiinspektion St. Johann, wo der Tiroler sich zu den Vorwürfen geständig zeigte. (TT.com)