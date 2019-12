31-Jähriger zog in Wörgl und Kirchbichl Spur der Verwüstung

Wörgl, Kirchbichl – Zerstörungswütig zeigte sich ein 31-jähriger Mann am Sonntag im Bezirk Kufstein. Wie die Polizei am Montag berichtete, werden dem Einheimischen gleich mehrere Diebstähle und Sachbeschädigungen angelastet.

In einer Bankfiliale in Wörgl soll der Mann mehrere Automaten beschädigt und eine Wand beschmiert haben. Zudem soll er für den Diebstahl von zwölf Autokennzeichen verantwortlich sein. Bei einer Firma in Kirchbichl soll der Tiroler zwei Fensterscheiben eingeschlagen haben. In einem Musikhaus musste das Türschloss dran glauben. Auch vor der Kirche machte der 31-Jährige nicht Halt: Ein Zeuge beobachtete den Mann, als dieser in der Pfarrkirche in Kirchbichl die Heizungsanlage beschädigte.

Der 31-Jährige wurde im Zuge einer polizeilichen Fahndung festgenommen. Dabei stellten die Beamten mehrere offensichtlich gestohlene und anschließend weggeworfene Kennzeichen sicher. Im Zuge einer ersten Einvernahme zeigte sich der Mann geständig. Er wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)