Letztes Update am Mo, 23.12.2019 19:19

Einsatz wegen betrunkenem 15-Jährigen: Partygäste verletzten Sanitäter

Auf einer Party in Niedersachen trank ein 15-Jähriger so viel Alkohol, dass die Rettung anrücken musste. Plötzlich gingen Dutzende Gäste auf die Sanitäter los. Auf einen 28-Jährigen wurde so fest eingeschlagen, dass er bis auf weiteres dienstunfähig ist.