Zeche doppelt geprellt, Zimmer verwüstet: Vater und Sohn in Sillian festgenommen

Sillian – Einen polnischen Abgang haben sich zwei Polen in Sillian geleistet – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Bereits am Samstag verließen der 47-Jährige und sein Sohn (26) eine Schirmbar, ohne zu bezahlen. Wenig später ließen sie zwei Schlüsselkarten eines Hotels mitgehen, ehe sie sich in ihre eigene Unterkunft begaben. Dort verwüstete der 26-Jährige kurzerhand die Ferienwohnung. Am Montag reisten sie dann einfach ab, ohne den Schaden zu melden oder für die Übernachtungen zu bezahlen.

Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung ein – mit Erfolg. Noch in Lienz konnte der Pkw mit polnischem Kennzeichen angehalten werden. Dann klickten die Handschellen. Das Vater-Sohn-Gespann zeigte sich geständig und habe einen Teil des Schadens, immerhin eine vierstellige Summe, bereits beglichen. An einer Anzeige ist aber nicht zu rütteln. Die beiden sind auf freiem Fuß. (TT.com)