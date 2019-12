Einbrecher legten Feuer in Haus in Oberösterreich: Polizei entdeckte Brand

Gallspach – Einbrecher haben in einem Haus in Gallspach im Bezirk Grieskirchen Feuer gelegt. Die Polizei entdeckte bei ihren Ermittlungen den Glimmbrand. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.

Wann die Einbrecher in das unbewohnte Gebäude eindrangen, war vorerst noch unbekannt, ebenso der von ihnen angerichtete Schaden. Die Täter entzündeten im ersten Stock ein Feuer. Obwohl sie Pulver aus einem Feuerlöscher versprühten und damit die Böden verschmutzten, löschten sie die Flammen nicht ganz. So breitete sich ein Glimmbrand in der Holzdecke des Hauses aus.

Nachdem der Einbruch entdeckt worden war und die Polizei zu Erhebungen kam, bemerkten die Beamten den Glimmbrand. Sie alarmierten die Freiwillige Feuerwehr, die das Feuer löschte. (APA)