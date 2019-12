Autoscheiben eingeschlagen und Patronen in Briefkasten von Kufsteiner hinterlassen

Kufstein – In einem Fall von Sachbeschädigung und möglicher Drohung ermittelt momentan die Polizei Kufstein: Zwei Autos eines 21-Jährigen wurden zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, beschädigt. Unbekannte schlugen dabei die Scheiben ein. Außerdem beschädigten sie den Lack und die Reifen. Vermutlich setzten sie dafür ein Messer ein.

Im Briefkasten des Geschädigten wurden außerdem vier Patronen gefunden und sichergestellt. Einen Tag zuvor hatte der 21-Jährige in Rosenheim einen Konflikt mit mehreren Männern, gab er gegenüber der Polizei an. Ob die Beschädigungen damit in Zusammenhang stehen, wird noch ermittelt. (TT.com)