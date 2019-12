Einbrüche und Diebstahl in Leutasch und Kufstein: Geld und Autoteile erbeutet

Leutasch, Kufstein – Einbrecher und Diebe schlugen zwischen 21. Dezember und heutigem Samstag in Leutasch und Kufstein zu.

In der Nacht auf Freitag brachen unbekannte Täter in einen Gastronomiebetrieb und in Büroräumlichkeiten in Leutasch ein. Sie stahlen einen vierstelligen Bargeldbetrag.

In Kufstein hingegen wurden auf einem Autoabstellplatz die Frontschürze und die Scheinwerfer von einem Auto der Marke Audi abmontiert und gestohlen. Es entstand ebenfalls ein Schaden im vierstelligen Bereich. (TT.com)