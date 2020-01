Brandstifter zündeten Bretter und Paletten in Stadel in Reith an

Reith in Kitzbühel – Nach dem Brand in einem freistehenden Stadel in Reith bei Kitzbühel sucht die Polizei nach drei mutmaßlichen Brandstiftern: Das Feuer ist am Neujahrstag um 20.20 Uhr auf dem Gebäude im Ortsteil Hallerndorf ausgebrochen. Unbekannte hatten laut Polizei Bretter und Paletten angezündet.

Der Brand konnte von der Feuerwehr zum Glück rasch gelöscht werden – so entstand nur Sachschaden in geringer Höhe. Zum Tatzeitpunkt sollen allerdings drei Personen, die mit dem Feuer in Verbindung stehen könnten, fluchtartig den Stadel verlassen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzbühel (Tel. 059133/7200) zu melden. (TT.com)