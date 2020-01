Brand im Krefelder Affenhaus: Verdächtige stellten sich, Zoo öffnet wieder

Krefeld – Nach dem verheerenden Brand im Affenhaus öffnet der Zoo in Krefeld am Freitag wieder. In dem Tierpark waren in der Silvesternacht mehr als 30 Tiere, darunter mehrere Menschenaffen, ums Leben gekommen. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hat eine Himmelslaterne das Feuer verursacht. Demnach zündeten drei Frauen das schwebende Licht und lösten damit ungewollt den Brand mit einem Millionenschaden aus.

Die Verdächtigen hatten sich bei der Polizei gemeldet, es handelt sich um eine 60 Jahre alte Krefelderin und ihre beiden erwachsenen Töchter. Die drei Frauen hätten angegeben, dass sie in der Silvesternacht fünf Himmelslaternen hätten aufsteigen lassen, sagten Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Man geht davon aus, dass eine dieser Himmelsleuchten den Brand des Affenhauses ausgelöst hat. Die drei Frauen hätten sich mehrfach geäußert, dass es ihnen „unendlich leid tue“, so die Ermittler. Die Frauen hätten die Leuchten im Internet bestellt und nicht gewusst, dass sie eigentlich verboten sind.

An sogenannten Himmelslaternen werden gerne Wunschzettel befestigt. (Symbolbild) - pixabay

Das Gebäude wurde zerstört und ist einsturzgefährdet. Der Zoo möchte den Bereich abriegeln. Unmittelbar nach dem Brand war der Tierpark am Neujahrstag und am Donnerstag geschlossen geblieben. Wegen zahlreicher Anfragen wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Vor dem Tor des Zoos legten viele Menschen aus Trauer und Betroffenheit Kerzen, Blumen und Briefe ab.

Himmelslaternen sind wegen ihrer hohen Brandgefahr in ganz Österreich verboten – ebenso in fast allen deutschen Bundesländern. Ausschlaggebend dafür war ein tragischer Fall aus dem Jahr 2009, als ein zehnjähriger Bub ums Leben kam. Der Nachbar des Kindes hatte eine Himmelslaterne steigen lassen – der Wind wehte die Laterne ins Nachbarshaus, in dem der Bub schlief, und setzte es in Brand.

In Berlin und Bayern ist die Gesetzlage leicht abgeändert, eine benötigte Genehmigung wird jedoch grundsätzlich nicht erteilt. Einzige Ausnahme ist Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurde das Verbot im Jahr 2011 wieder gelockert, es gilt nur noch für Waldgebiete und Orte mit einem Mangel an Löschwasser.

Bis zu fünf Jahre Haft drohen

Paradox: Der Verkauf von Himmelslaternen ist grundsätzlich erlaubt – nur nutzen darf man die Laternen in den meisten Teilen Deutschlands eben nicht, da das Steigenlassen eben an strenge Richtlinien geknüpft ist. Deshalb ist es umso wichtiger, sich selbst über die Bestimmungen an seinem Heimatort zu informieren.

Die SB-Warenhauskette Real kündigte als Reaktion auf den Brand an, den Verkauf von Himmelslaternen auf ihrem Online-Marktplatz zu beenden. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, das Verbot von Himmelslaternen sei richtig und wichtig. „Beim fürchterlichen Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo zeigt sich wieder, wie gefährlich solche Himmelslaternen sind.“

Insgesamt wurden mittlerweile vier der fünf Laternen in der Umgebung sichergestellt. Die fünfte sei wohl im Gebäude mit verbrannt, sagte Hoppmann. Ihm zufolge ist es auch egal, von welcher der Verdächtigen die Laterne stamme, die das Feuer auslöste. „Sie sind alle drei tatbeteiligt“, sagte er. Bei einer Verurteilung wegen fahrlässiger Brandstiftung droht den Verdächtigen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Die Staatsanwaltschaft will das Verfahren „so schnell wie möglich“ zum Abschluss bringen.

„Erstaunlich, wie schnell das gegangen ist“

Bei dem Brand im Krefelder Zoo in der Silvesternacht kamen mehr als 30 Tiere – darunter Menschenaffen, Vögel und andere kleinere Säugetiere – ums Leben. Die Affen kamen laut Hoppmann durch eine Rauchvergiftung oder den Brand ums Leben. Den beiden überlebenden Schimpansen geht es laut Zooangaben den Umständen entsprechend. Sie seien bereits durch die ihnen bekannten Pfleger gefüttert worden, sagte Sprecherin Petra Schwinn. Auf lange Sicht dürften die Tiere demnach aber nicht in Krefeld bleiben. Es gebe bereits Angebote von befreundeten Zoos, sie unterzubringen.

Laut Hoppmann breitete sich das Feuer von der nordöstlichen Ecke des Daches auf das gesamte Affenhaus aus. Nun würden noch Tests der Materialien durchgeführt, um festzustellen, wie der Brand entstand. Auch trockenes Laub auf dem Dach könnte demnach eine Rolle gespielt haben. „Für uns war es sehr erstaunlich, wie schnell das gegangen ist“, sagte er zur rasanten Ausbreitung des Brandes.

Die Krefelder Feuerwehr hatte nach eigenen Angaben bei ihrem Eintreffen keine Möglichkeit mehr, den Brand zu löschen. „Wir hatten überhaupt keine Chance“, sagte dazu Kai Günther, Einsatzleiter der Feuerwehr der Stadt, bei ntv. Das gesamte Gebäude habe bereits in vollem Ausmaß gebrannt. Nach Angaben des Zoos ist nachts ein Wachdienst vor Ort. Angesichts der Größe des Geländes könne er aber nicht jederzeit überall sein. Auch Material der Überwachungskameras ist laut Polizei nicht mehr verfügbar, da der Serverraum mit den Computern völlig ausgebrannt sei.

Zu versicherungstechnischen Fragen wollte sich die Polizei nicht äußern. Ein Sprecher des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungsgesellschaft sagte: „Die private Haftpflichtversicherung übernimmt auch fahrlässig verursachte Schäden. Ausgeschlossen sind nach unseren Musterbedingungen vorsätzlich herbeigeführte Schäden.“ Sie haftet also – gängige Versicherungsbedingungen vorausgesetzt – nur dann nicht, wenn ein Vorsatz nachweisbar ist.

„Unterstützung der Bevölkerung überwältigt uns“

Derzeit prüft der Zoo noch, ob er zivilrechtliche Schritte einleitet. Zoosprecherin Schwinn verwies darauf, dass sich der immaterielle Schaden kaum beziffern lasse. Schließlich handle es sich um bedrohte Tierarten. Das Affenhaus jedenfalls sei ein Totalschaden und werde abgerissen. Der Zoo werde voraussichtlich Freitag wieder öffnen. Der Brandort werde aber mit Absperrungen versehen, um einen „Katastrophentourismus“ so weit wie möglich auszuschließen.

„Wir sind in der Trauerarbeit“, sagte Schwinn. Geplant ist demnach eine interne Trauerfeier für die Mitarbeiter. Ob es auch eine öffentlich Veranstaltung gibt, ist bisher unklar. Der Sprecherin zufolge haben den Zoo bereits „zahlreiche Spenden“ über verschiedene Kanäle erreicht. „Es gibt bereits viele Zusagen von Privatpersonen und Firmen“, sagte sie. „Die Unterstützung der Bevölkerung, emotional und finanziell, überwältigt uns und hilft uns auch.“ (APA/dpa)