Unbekannter verletzte 23-Jährigen in Kitzbühel mit Faustschlägen schwer

Kitzbühel – Ein Fall von schwerer Körperverletzung hat sich in der Silvesternacht in Kitzbühel zugetragen, wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung berichtete. Im Bereich des Restaurants der Hahnenkamm-Bergstation ging ein Unbekannter brutal gegen einen 23-jährigen Österreicher vor.

Laut Polizei schlug der Täter dem jungen Mann zwischen 1.00 und 1.30 Uhr „ohne ersichtlichen Grund“ fünf Mal mit der Faust ins Gesicht. Der 23-Jährige ging zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.

Der Unbekannte verließ den Tatort anschließend in Richtung Bergstation – offenbar um wieder ins Tal zu gelangen. Das Prügelopfer befindet sich nach wie vor in Behandlung in der Klinik Innsbruck.

Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen der brutalen Tat. Der unbekannte Mann ist laut Beschreibung etwa 160 bis 165 cm groß und trug zum Tatzeitpunkt eine hellblaue Oberbekleidung. Zweckdienliche Hinweise sind an die PI Kitzbühel (059133 / 7200) erbeten. (TT.com)