Einbrüche in drei Tiroler Kfz-Prüfzentren: Zusammenhang möglich

Einen Schaden von mehr als 1000 Euro verursachten Unbekannte am Donnerstagabend im Bezirk Schwaz. Sie brachen kurz vor 23 Uhr in den Verkaufsraum eines Kfz-Prüfzentrums ein und stahlen daraus Wechsel- und Trinkgeld sowie Geld aus einem Kaffeeautomaten.

In der Nacht zum 22. Dezember 2019 und zum 3. Jänner 2020 kam es auch in Innsbruck und Wörgl zu ähnlichen Einbrüchen in Kfz-Prüfzentren. Einen Zusammenhang der Taten schließt die Polizei nicht aus. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Strass im Zillertal (Tel.: 059133/7255) entgegen. (TT.com)