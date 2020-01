Mutter und Söhne verprügelten Liebhaber der Tochter in Salzburg

Salzburg – Eine 57-jährige Mutter und ihre beiden Söhne haben in der Nacht auf Samstag im Salzburger Stadtteil Maxglan den 25-jährigen Liebhaber der Tochter verprügelt und schwer verletzt. Die drei seien laut Opfer mit der Liebesbeziehung nicht einverstanden. Der 25-jährige Salzburger erlitt laut Polizei eine schwere Verletzung im Gesicht und Hämatome am Kopf und an der Hand.

Das Trio schlug dem Salzburger gegen 1 Uhr mit der Faust ins Gesicht und traten ihn mit den Füßen. Gegen die 57-jährige Vietnamesin und ihre beiden Söhnen laufen Ermittlungen wegen absichtlich schwerer Körperverletzung. (APA)