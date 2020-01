Rabiater Betrunkener (20) verletzte in Westendorf Wirt und Polizisten

In seiner Wut nicht zu bändigen war in der Nacht auf Sonntag 20-Jähriger in Westendorf. Stark alkoholisiert war er gegen 3.45 Uhr auf einen Wirten losgegangen, weil dieser ihm den Eintritt in dessen Hotel verwehrt hatte. Er sei dort nicht Gast gewesen, schrieb die Polizei in einer Aussendung.

Der verletzte Wirt rief schließlich die Polizei zu Hilfe. Doch der rabiate Deutsche schreckte auch vor den Beamten nicht zurück – er verhielt sich äußert aggressiv und warf mit Schimpftiraden um sich. Schließlich sollte er festgenommen werden, doch auch dagegen wehrte er sich heftig. Die Polizisten waren gezwungen, den Mann mit vereinten Körperkräften zu bändigen – dabei stürzten sie jedoch zu Boden und verletzten sich. Um eine Anzeige kommt der 20-Jährige nicht herum. (TT.com)