Cobra-Einsatz in Rietz: Waffen, Säbel, Drogen in Wohnung gefunden

Rietz – Ein ganzes Waffenarsenal samt Munition und eine Vielzahl an Drogen hortete ein 25-Jähriger in seiner Wohnung in Rietz. Am Montag stand nach umfangreichen Erhebungen schließlich die Telfer Polizei samt Unterstützung der Cobra vor der Tür des Österreichers – er wurde festgenommen.

In den vier Wänden des jungen Mannes beschlagnahmten die Beamten eine ganze Reihe illegaler Besitztümer: Neben zwei Faustfeuerwaffen, zwei Schreckschusspistolen, Munition, Säbel und weiterer Waffen lagerte der 25-Jährige auch eine Menge Drogen in der Wohnung. So stellte die Polizei eine Indoor-Aufzuchtanalge, Cannabiskraut, Kokain sowie weitere Drogen und entsprechende Suchtmittelutensilien sicher. Gegen den Tiroler wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich in der Justizanstalt Innsbruck.

Bereits in den vergangenen Tagen waren ein Deutscher (29) und eine Einheimische (26) in Telfs bzw. Rietz festgenommen worden. Bei ihnen waren ebenfalls diverse Suchtmittel und aus Einbrüchen stammendes Diebesgut gefunden worden. (TT.com)