Fritzens – Bisher unbekannte Täter brachen am Dienstag zwischen 15.15 Uhr und 15.50 Uhr in Fritzens in ein Einfamilienhaus ein, indem sie die Eingangstür aufbrachen.

Aus dem Schlafzimmer entwendeten sie aus Geldtaschen einen Bargeldbetrag mit einem höheren dreistelligen Eurobetrag. Durch die Tat entstand zudem an der Haustür ein Sachschaden in zurzeit noch unbekannter Höhe. Hinweise sind an die Polizei Wattens unter Tel. 059133/7128 erbeten. (TT.com)