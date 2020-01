“Der Onkel ist so einer“: Missbrauch an Enkerl des Freundes nicht nachweisbar

Die Anspannung war einem 49-Jährigen gestern am Landesgericht ins Gesicht geschrieben: Wegen angeklagten schweren sexuellen Missbrauchs drohten zehn Jahre Haft. Grund für die Anklage waren die Aussagen der Enkelin eines Freundes, welche der 49-Jährige bei diesem angetroffen hatte. Dem kleinen Mädchen hatte der 49-Jährige am Teich des Opas über die Jahre sogar das Schwimmen beigebracht, auch Spaziergänge standen auf dem Programm. Irgendwann sah die Mutter des Mädchens, dass es in der Öffentlichkeit den Rock hochzog. Dazu war eine Lernschwäche in der Schule gekommen. Beratende Stellen wollten darauf Kindesmissbrauch nicht ausschließen. Dahingehend hatte die Mutter ihr Kind dann befragt – und darüber aufgeklärt, dass es Männer gebe, die sehr Böses im Schilde führen würden. „Ja, der Onkel ist so einer“, hatte das Mädchen darauf geantwortet – ohne in irgendeiner Weise konkret zu werden. Erst beim Ermittlungsrichter beschrieb das Kind auf Vorhalt Sachverhalte. Für Staatsanwältin Karin Draschl wohl keine Angaben, die eine Lernschwäche erklären sollten. Verteidiger Michael Jöstl wandte jedoch ein: „Ich hörte bei der Einvernahme nur ,ich glaube, ich glaube, ich glaube‘“. Selbst die Schilderung eines Details hatte mit „ja, schon so, aber ich weiß es nicht“ geendet. Darauf stellte RA Jöstl in den Raum, dass das kleine Kind wohl von der Mutter unbewusst „völlig suggestiv befragt worden sei“ und „nach den Erstaussagen unter einer Drucksituation stand, aus der das Kind nicht mehr herauskam“. Da die Art der Befragung von der Mutter bestätigt wurde und sonstige Anhaltspunkte fehlten, erging nicht rechtskräftig ein Freispruch im Zweifel.

Das Landesgericht musste sich am Freitag auch mit einem Fall aus einem Asylheim befassen. Dort hatte ein Bewohner die Frau seines iranischen Zimmernachbarn – ohne dessen Wissen – angerufen. Dieser drohte darauf, den Nachbarn „in kleine Teile zu zerschneiden“ und holte mit erhobenem Sessel zum Wurf auf den Mitbewohner aus. 480 Euro Geldstrafe ergingen für versuchte Körperverletzung. (fell)