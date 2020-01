Ladendieb in Kufstein auf frischer Tat ertappt

In einem Einkaufszentrum in Kufstein wurde am Freitagvormittag ein 58-Jähriger erwischt, als er in einem Geschäft etwas mitgehen ließ. Wie sich herausstellte, war das nicht das erste Mal: Auf das Konto des Deutschen gingen noch fünf weitere Ladendiebstähle. Zudem hatte er einmal die Zeche geprellt. Er wird nun auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)