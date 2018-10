Tiroler Polizei stoppte mehrere Autos mit ungesicherten Kindern

Innsbruck – Erschreckende Bilanz der Tiroler Polizei nach einem Kontrollschwerpunkt zum Thema Sicherheitsgurt, Kindersicherung und Telefonieren am Steuer: 401 Mal mussten die Polizisten im ganzen Land am vergangenen Freitag ihren Strafblock zücken, weil sie Eltern erwischten, die es mit der Sicherheit ihres Nachwuchses oder mit der eigenen Sicherheit im Fahrzeug nicht so genau nahmen. Neun Mal hagelte es sogar Anzeigen, weil die Kindersicherungspflicht im Auto schlichtweg ignoriert wurde. 20 Anzeigen und 245 Organmandate gab es wegen der Missachtung der Gurtepflicht. Weitere 16 Anzeigen und 111 Organmandate verteilten die Tiroler Polizisten wegen Telefonierens ohne Freisprecheinrichtung.

Unfälle können tödlich enden

Erschütternd ist das Ergebnis vor allem, wenn man berücksichtigt, dass das Risiko, bei einem Verkehrsunfall zu sterben um sieben Mal höher ist, wenn man nicht angeschnallt ist. Kinder bis zu einer Größe von 150 Zentimetern oder zwölf Jahren müssen in einem entsprechenden Sitz oder Rückhaltesystem gesichert werden, weil der normale Gurtverlauf im Auto im Fall eines Unfalls oft am Hals entlang läuft und damit zu potenziell tödlichen Verletzungen führen kann.

Auch das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung ist mehr als gefährlich. Umfragen und Untersuchungen haben ergeben, dass die Aufmerksamkeit telefonierender Fahrzeuglenker deutlich abnimmt. Andere Verkehrsteilnehmer werden weniger oder gar nicht beachtet – die Folge sind Vorrangverletzungen, Nichtanhalten vor Schutzwegen, Nichteinhalten von Fahrspuren, Überfahren von Sperrlinien etc.

„Einen Anruf während der Fahrt zu ignorieren und ein paar Minuten später zurückzurufen, sollte kein Problem darstellen, erspart 50 Euro und bringt jedenfalls ein deutliches Plus an Verkehrssicherheit“, so die Polizei in einer Aussendung. (TT.com)