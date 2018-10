Von Matthias Reichle

Landeck, Zams, Stanz – Es ist die größte Tunnelbaustelle im Oberland: Seit Mai 2016 wird die zweite Röhre des Perjentunnels errichtet. Das 104 Mio. Euro teure Projekt steht kurz vor dem Abschluss. Bereits Mitte Dezember werden die ersten Fahrzeuge durch das drei Kilometer lange Bauwerk rollen. „Bautechnisch ist der Perjentunnel fertig“, betont Asfinag-Projektleiter Richard Loidl. „Die Markierungen sind abgeschlossen, er ist befahrbar.“ Diverse Tests sind aber bis zur offiziellen Verkehrsfreigabe noch zu erledigen. „Sämtliche Komponenten, die eingebaut sind, zum Beispiel die Lüftung, die Videokameras, die Beschallungsanlage oder die Brandschutzanlage, müssen überprüft werden.“ Vor der Inbetriebnahme wartet damit noch etliche Arbeit – so hat jede Tür einen elektrischen Kontakt, der kontrolliert werden muss. „Die Funktionstests benötigen ihre Zeit.“

Rund um die Tunnelportale sind die Arbeiten aber noch voll im Gange. So werden derzeit verschiedene Erdarbeiten erledigt, die Böschungen hergerichtet, die alte Röhre an die neue Gewässerschutzanlage angeschlossen, außerdem wird in der kommenden Woche der Außenbereich markiert. Die „Restarbeiten“ werden noch bis Dezember dauern, so Loidl.­ „Wird sind derzeit im Terminplan.“ Genauso wie die Kosten, die beim Bau eingehalten werden dürften.

Ab Mitte Dezember wird dann der gesamte Verkehr durch die neue Röhre rollen. Direkt im Anschluss findet die Demontage von Kabel und Lichtsignalen im alten Tunnel statt, der modernisiert werden muss. „Am 7. Jänner startet dann die Sanierung selbst“, so Loidl. Die soll mit März 2020 abgeschlossen sein, womit es im Perjentunnel keinen Gegenverkehr mehr gibt. Damit soll auch die Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h fallen – Autofahrer sind dann in beiden Richtungen mit 100 km/h unterwegs, erklärt Loidl.

Das Gesamtprojekt inklusive der Sanierung der alten Röhre kostet 130 Mio. Euro. Geplant ist auch, dass die Lötzgalerie im Anschluss vierspurig ausgebaut wird. Das Projekt soll vorgezogen werden. „Die Planungen dafür laufen“, so Loidl. Wann der Bau allerdings startet, kann nicht gesagt werden.