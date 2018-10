Strass – Der Brettfalltunnel am Eingang des Zillertals wird am Samstag von 6 bis 14 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die Zillertal Straße (B169) zwischen Strass und Ginzling ist daher nicht passierbar.

Grund dafür ist eine Bezirkskatastrophenübung. Eine Umleitung durch die Ortschaft Strass wird eingeleitet. Mit erheblichen Verzögerungen und Staus müssen die Autofahrer laut ÖAMTC rechnen. (TT.com)