Mit der „Osttirol“ in die Lüfte

Von Catharina Oblasser

Lienz, Wien – Wer von Wien aus nach Zürich, Berlin, Amsterdam oder Bukarest fliegt, hat gute Chancen, darin zu sitzen: in der Maschine, die den Namen „Osttirol“ trägt. Dabei handelt es sich um einen Airbus 320 mit der Registrierung OE-LBN. Das Flugzeug verfügt über 174 Sitzplätze und gehört zur Flotte der Austrian Airlines (AUA).

„Bei den Flugzeugen der Austrian-Airlines-Flotte gibt es unterschiedliche Konzepte, die den Namen bestimmen“, erklärt AUA-Sprecher Leonhard Steinmann gegenüber der Tiroler Tageszeitung. „Unsere sechs größten Maschinen, die Boeing 777, werden nach bestimmten Themen benannt, wie zum Beispiel ,Sound of Music‘ oder ,Blue Danube‘.“ Eine Boeing, die nach Kapstadt fliegt, trägt auch eine südafrikanische Bezeichnung.

Bei den 23 Airbus-320-Maschinen hingegen soll die Verbundenheit mit dem Heimatland der Austrian Airlines zum Ausdruck kommen, meint der Pressesprecher. „Sie trage­n Namen wie ,Marchfeld‘, ,Hoh­e Tauern‘, ,Wienerwald‘ oder eben auch ,Osttirol‘“, so Steinmann. Wer damals die Auswahl getroffen habe, könn­e er nicht mehr sagen, erklärt der AUA-Sprecher.

Mehr weiß darüber TVB-Obmann Franz Theurl. „Die Benennung kam über Kontakte der Stadt Lienz und der damaligen Bürgermeisterin Helga Machne zustande“, erinnert sich Theurl. Auch die Osttirol Werbung sei beteiligt gewesen. Damals – das war vor gut 15 Jahren – ist Theurl mit Helga Machne beim Jungfernflug der „Osttirol“ dabeigewesen.

Tirol ist in der Airbus-320-Flotte der Austrian Airlines mit nur einem weiteren Namen vertreten: Die „Arlberg“ gehört ebenso zu dieser Grupp­e. Dafür finden sich Tiroler Namen beim Flugzeugtyp Bombardier Q400 umso häufiger. Da gibt es die „Tirol“, die „Innsbruck“, die „Spirit of Alpbach“, die „Wilder Kaiser“ und die „Spirit of Tyrolean“. Und Südtirol findet sich auf einem Airbus 321 verewigt.

Die gesamte AUA-Flotte umfasst 84 Flugzeuge. Einige Maschinen warten noch auf ihre Benennung, die in Form von Kooperationen mit dem Namensgeber erfolgen soll, sagt AUA-Sprecher Steinmann.