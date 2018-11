Von Matthias Reichle

Landeck, Fließ, Grins, Stanz – Auf das Auto verzichten? Das ist gar nicht so einfach. In vielen ländlichen Gemeinden braucht man Geduld, wenn man auf den öffentlichen Verkehr angewiesen ist.

Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember gibt es nun einige Verbesserungen, die die Gemeinden Grins, Stanz und Fließ betreffen. Vor allem Pendler, die am Morgen oft Schwierigkeiten hatten, den Zug zu erreichen, dürften profitieren.

„Konkret gibt es in der Früh einen zusätzlichen Bus, der so nach Landeck kommt, dass man um 6.05 Uhr den Regionalexpress erreicht und damit bereits um 7.02 Uhr in Innsbruck ist“, betonte VVT-Geschäftsführer Alexander Jug bei der Präsentation der Verbesserungen.

Und auch am späten Nachmittag wurden auf den Zugfahrplan abgestimmte Verbindungen hinzugefügt. Jeweils um 16.40 Uhr warten Busse auf die Pendler, die nach Feierabend wieder heim nach Grins und Fließ wollen. Für Stanz gibt es um 17.40 Uhr eine neue Verbindung. „Auch wieder so, dass man von Innsbruck kommend super weiterfahren kann“, so Jug. Zudem wird mit dem Fahrplanwechsel um 13.40 Uhr ein Direktbus nach Grins und Fließ eingerichtet, der vor allem Schulkinder freuen dürfte.

Insgesamt kosten die zusätzlichen Busverbindungen, die im Rahmen der Stadt-Umland-Kooperation ausverhandelt wurden, über 100.000 Euro im Jahr. Diese Summe teilen sich die Gemeinden, der VVT und das Land Tirol jeweils zu einem Drittel.

„Wir sind fast zehn Jahre dran, einen besseren und dichteren Verkehr nach Fließ zusammenzubringen. Für den ländlichen Raum sind öffentliche Verkehrsmittel besonders wichtig. Dass man das geschafft hat, verdankt man vor allem dem Regionalentwicklungsverein“, streute der Fließer Bürgermeister Hans-Peter Bock RegioL-Geschäftsführer Gerald Jochum Rosen. Sehr zufrieden zeigten sich auch der Bürgermeister von Grins, Thomas Lutz, und der Vizebürgermeister von Stanz, Ferdinand Beer.

Ein Sorgenkind beim öffentlichen Verkehr bleiben hingegen weiterhin der Abend und das Wochenende. Der letzte Bus startet um 18.40 bzw. 18.45 Uhr von Landeck in die drei Gemeinden. Am Wochenende ist am frühen Samstagnachmittag Schluss. Hier werde man nach individuellen Lösungen suchen müssen, betont RegioL-Geschäftsführer Jochum. „Wir arbeiten weiter daran.“