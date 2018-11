Mehr Stellplätze für Pendler in Brixlegg geplant

Von Jasmine Hrdina

Brixlegg, Kramsach – Die Fahrzeuge sind diszipliniert nebeneinandergereiht, doch eine freie Lücke sucht man vergebens. Der Park-and-Ride-Parkplatz am Brixlegger Bahnhof stößt an seine Kapazitätsgrenzen – dieses Problem habe sich mit der Einführung des Tirol-Tickets verstärkt, heißt es von Seiten der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Nun reagieren diese und präsentierten kürzlich im Planungsverband Brixlegg und Umgebung die Option einer Erweiterung der Parkanlage Richtung Westen. Die derzeitige Anzahl von 125 Stellplätzen würde sich mit 119 neuen Plätzen damit fast verdoppeln. Bei den Realisierungskosten müssen auch die Gemeinden in die Tasche greifen.

Die Planung der Erweiterung wird mit 28.000 Euro beziffert und zur Hälfte von den ÖBB übernommen, ein Viertel trägt das Land via Verkehrsverbund Tirol (VVT). Die restlichen 7000 Euro teilen sich die Gemeinden Kramsach, Brixlegg, Brandenberg, Reith i. A., Alpbach und Radfeld. Über die Baukosten könne man derzeit noch nichts sagen, meint ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair auf Nachfrage der TT. Die Aufschlüsselung dürfte aber auch hier gleich aussehen.

Im kommenden Jahr soll das Projekt Parkplatzausbau konkretisiert und notwendige Verträge geschlossen werden. „Liegen diese vor, kann aus heutiger Sicht – nach Abschluss der Planungen und allseitiger Fertigung des Bauvertrages – ein Jahr später mit dem Bau begonnen werden“, sagt Gasser-Mair.

Als Zwischenlösung pachtete die Gemeinde Brixlegg zu Monatsbeginn ein ca. 1000 Quadratmeter großes ­Areal eines an den Bahnhof angrenzenden Unternehmens an, das bis zur Realisierung des Ausbaus Platz für 35 Pkw bietet. Die jährliche Miete von 15.552 Euro (brutto) übernehmen Bahn (50 %), Land (25 %) und Gemeinden des Planungsverbands (25 %).

Dass die Gemeinde Kramsach bei beiden Posten mit 30 % jeweils den Löwenanteil der kommunalen Leistungen übernehmen soll, gehe auf frühere Erhebungen zurück, erklärt Brixleggs Bürgermeister Rudolf Puecher. „Damals hat man die Kennzeichen der parkenden Pkw ausgewertet und erhoben, woher die Pendler kommen. So wurde der Verteilungsschlüssel der Gemeinden definiert“, meint der Ortschef. Brixlegg beteiligt sich an Planungskosten und Miete mit 18,09 %, Brandenberg, Reith i. A., Alpbach und Radfeld zahlen zwischen 11 und 13,8 %.

Nicht ganz ohne Diskussionen sprach sich der Krams­acher Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung für die Erweiterung des Parkplatzes und die damit verbundene Kostenübernahme aus. Über die Notwendigkeit weiterer Stellplätze für Pendler sei man sich zwar einig. GR Thomas Wurzenrainer hielt es jedoch für „hinterfragenswürdig“, wenn Gemeinden beim Grund der Österreichischen Bundesbahnen relativ viel beitragen sollen.

Der positive Beschluss zur Beteiligung am Ausbau der Anlage wurde letztlich einstimmig gefällt.