Lärmbelästigung: Stadt Innsbruck vesetzt Ortstafel um 200 Meter

Innsbruck – Achtung Autofahrer: Anfang der Woche hat die Stadt Innsbruck die Ortstafel an der westlichen Einfahrt entlang der Völser Straße um 200 Meter nach Westen versetzt. Damit gelten in diesem Bereich nicht wie ursprünglich erlaubt 70 km/h, sondern nur noch 50 km/h. Ziel der Maßnahme ist die Anpassung des ausgeschilderten Ortsgebiets an den tatsächlich gewachsenen Siedlungsraum und damit eine Lärmentlastung der Anrainer.

Zahlreiche Bewohner hatten sich zuletzt über starken Verkehrslärm vor allem in den Stoßzeiten beschwert. Das neue Tempolimit soll in den ersten Monaten verstärkt überwacht werden, um die Entlastungswirkung für die Anrainer zu gewährleisten.

Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl kündigte unterdessen weitere Maßnahmen an, um Anwohner in Innsbruck von Verkehrslärm zu entlasen. „Dort, wo wir Entlastung ermöglichen können, tun wir das auch. Demnächst wird ein über punktuell wirksame Maßnahmen, wie jene an der Völser Straße, hinausgehender Plan vorlegt. Dieser soll Innsbrucker in allen Stadtteilen vom Verkehrslärm entlasten“, so die Stadträtin. (TT.com)