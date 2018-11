Neuer VVT-Fahrplan verspricht einige Verbesserungen

Innsbruck – Er gehört schon fast zur Vorweihnachtszeit dazu: der alljährliche Fahrplanwechsel im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Wie berichtet, wurden die groben Einzelheiten vor wenigen Tagen offiziell präsentiert – die TT berichtete. Im Detail bietet der neue VVT-Fahrplan für Innsbruck bzw. auch den Bezirk Innsbruck-Land einige Neuerungen. Für einige Pendler könnte es zu Verbesserungen in den Verbindungen kommen.

Etwa in Richtung Telfs. Hier bietet die Linie 4176 eine zusätzliche Fahrt von Montag bis Donnerstag an – der Dienst wird auch in den Ferien angeboten und startet an diesen Tagen jeweils um 16.52 Uhr. So genannte Verstärkerfahrten starten um 16.22 Uhr. Am Freitag startet künftig eine Verbindung vom Innsbrucker Hauptbahnhof nach Telfs um 11.57 Uhr.

Richtung Unterland vermeldet man gleich mehrere Neuerungen und zusätzliche Verbindungen von Innsbruck nach Wörgl. Gleiches gilt für beschleunigte Verbindungen zwischen Innsbruck und Kufstein. Eine lange gehegte Forderung von Pendlern. Am Bahnhof Seefeld bieten VVT und ÖBB in Abstimmung mit der Deutschen Bahn künftig sechs zusätzliche Anschlüss­e im 2-Stunden-Takt in beiden Richtungen für die Weiterfahrt nach München bzw. nach Innsbruck an. Diese Anpassung gilt für Samstage sowie Sonn- und Feiertage. In Bezug auf die Nordische Ski-WM Seefeld 2019 wird es zu bedarfsgerechten Frequenzverdichtungen kommen. Um immer mehr Tirol-Urlauber auf die Schiene zu bringen, verkehrt an Wochenenden ein ICE von Hamburg bzw. Dortmund über Seefeld nach Innsbruck und retour.

Einen Ausbau gibt es auch, was die Verbindung Innsbruck – Bozen betrifft. Um 6.40 Uhr startet in Trient die Morgenverbindung, die Bozen um 7.28 Uhr erreicht. Die Weiterfahrt beginnt um 7.32 Uhr, der Zug erreicht Innsbruck schließlich um 9.38 Uhr. Am späten Abend startet man am Innsbrucker Hauptbahnhof um 21 Uhr, der kurze Zwischenhalt in Bozen dauert von 23.03 Uhr bis 23.08 Uhr. Ihr Ziel Trient erreicht die Abendverbindung um 23.57 Uhr. Dieses Angebot stellt die erste direkte Verbindung der drei Hauptstädte der Euregio Innsbruck, Bozen und Trient dar – und wurde bei der Präsentation entsprechend vermarktet.

VVT-Geschäftsführer Alexander Jug erklärt: „Der Fahrplanwechsel ist eine komplex­e Angelegenheit. Wir bitten, dass sich die Kunden über alle Verbindungen im ganzen Land über die SmartRide-App auf dem Handy oder unter fahrplan.vvt.at informieren.“ (TT)