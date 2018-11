Weißenbach wird zum Umsteigeknoten

Der neue Fahrplan mit 9. Dezember bringt auch für den öffentlichen Verkehr im Außerfern einige Neuerungen. So wird etwa die Lechtal-Route dann über Höfen geführt sowie jene ins Tannheimer Tal über Ehenbichl (Standort Krankenhaus). Dies ermögliche „optimale Anschlüsse an weiterführende Linien in der gesamten Region und es entsteht ein Umsteigeknoten in Weißenbach", teilt der Verkehrsverbund Tirol (VVT) in einer Aussendung mit. Außerdem werden die Kursnummern auf dreistellige Nummern vereinheitlicht. Darüber hinaus entstehen aus einer bisherigen zwei neue Linien für die Fahrgäste im Außerfern: Linie 150 Reutte — Nassereith sowie Linie 151 Reutte — Berwang.

Beeinflusst wird der neue Fahrplan auch von den anstehenden Arbeiten zur Modernisierung der Außerfernbahn zwischen Reutte und Ehrwald — Grenze. Im Frühjahr und Spätsommer kommt es dort jeweils zu einer zweiwöchigen Gleissperre. Die Elektrifizierung des Abschnittes Reutte — Vils wird 2019 insgesamt 13 Wochen in Anspruch nehmen und ebenfalls Schienenersatzverkehr erfordern.

Beim Fahrplanwechsel kommen viele kleine Änderungen hinsichtlich Abfahrtszeiten und Routenführung zum Tragen. VVT-Geschäftsführer Alexander Jug empfiehlt daher das Herunterladen der SmartRide-App auf das Handy oder fahrplan.vvt.at im Internet. (TT)