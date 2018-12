Sicher nach Hause: Innsbruck erweitert zwei Nightliner

Innsbruck – An drei Linien haben die Stadt Innsbruck und die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) geschraubt, um das Nightliner-Angebot in der Landeshauptstadt im Jahr 2019 weiter zu verbessern: Der N1 fährt in Zukunft statt über den Grabenweg über die Trientlgasse in Richtung Baggersee und bindet damit im Osten der Stadt stark besuchte Ausgehlokale direkt ans Nightliner-Netz an. Der Heimweg ganz im Westen der Stadt soll mit der Verlängerung des N8 kürzer und sicherer für die Bewohner von Kranebitten werden. Statt wie bisher nur nach Kranebitten wird der Nightliner bis zum Klammgeist verlängert. Der N8 fährt außerdem künftig am Wochenende statt bis kurz nach Mitternacht stündlich die ganze Nacht. Das teilte die Stadt am Dienstag in einer Aussendung mit. „Mit dieser Umsetzung wurde dem Ansinnen einer Gruppe engagierter junger Höttinger in den sozialen Medien Rechnung getragen“, heißt es.

„Innsbruck hat ein tolles Kultur- und Ausgehangebot in der Innenstadt, aber auch in den Stadtteilen ist was los. Wir wollen, dass die Innsbrucker auch die ganze Nacht bequem und sicher nach Hause kommen“, sagt Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl. IVB-Geschäftsführer Martin Baltes fügt hinzu: „Nicht nur Nachtschwärmer, sondern auch Berufstätige werden von uns in den Nachtstunden sicher nach Hause und zur Arbeit gebracht. Ein attraktives Zusatzangebot bieten wir auch mit dem Frauennachttaxi oder dem Anrufsammeltaxi.“ (TT.com)