Wörgler Bahnhofstraße: „Experiment kann Existenzen kosten“

Von Jasmine Hrdina

Wörgl – Kaum etwas spaltet Wörgl derzeit so sehr wie die künftige Gestaltung der Bahnhofstraße. BM Hedi Wechner bekennt sich klar zur neuen Längs-Parkordnung, die seit Tagen für heftige Diskussionen sorgt – die TT berichtete. Die Verkehrssicherheit der Radfahrer erhöhe sich damit und habe „eindeutig Vorrang“, so Wechner. Laut Raumordnungsreferent Andreas Schmidt sei dies ein erster Schritt in Richtung Shared Space. Ideen dazu kursieren seit Jahren, ebenso wie für eine generell autofreie Zone. Bei einer 2015 durchgeführten Umfrage (etwa 500 Einwohner nahmen teil) hielten sich Zustimmung und Ablehnung für eine Fußgängerzone die Waage. Wobei in der Bahnhofstraße wohnhafte Teilnehmer mehrheitlich für ein Fahrverbot waren.

Die dort ansässigen Händler hingegen fürchten um ihre Kunden, sollten Autos tatsächlich verbannt oder weiter eingeschränkt werden. „Wir haben eben keine schönen Häuser, wo man gern flanieren und shoppen geht“, meint Lebensmittelhändlerin Claudia Schwarzenbacher. „Wir können uns auf keine Experimente einlassen. Das kann Existenzen kosten.“

Noch nie habe er so viel­e Beschwerden von Kunden über Parkmöglichkeiten bekommen wie derzeit, erklärt Juwelier Erich Puchwald. Einer Shared-Space- oder Fußgängerzone erteilt er zwar keine Abfuhr, „wenn, dann muss man aber Geld in die Hand nehmen und die Straße attraktiver machen, wie es in Kufstein passiert ist. Etwa mit Pflasterung und vor allem mehr Gastrobetrieben.“

Die Stadt durch Angebote, „die zum Verweilen einladen“, zu verschönern, steht auch auf dem Plan des Gemeinderats. Betriebe wurden aufgefordert, Stehtische auf die Gehsteige zu stellen. Das ist vielerorts nicht nur ein Platzproblem, sondern bringt auch einen Mehraufwand für die Händler, wie Schwarzenbacher feststellt. „Dann brauche ich auch eine Spülmaschine für die Gläser und sogar Personal. Wir sind keine Gastrobetriebe und werden in etwas gedrängt, das wir eigentlich nicht wollen.“

Die neue Parksituation, die um einige Stellplätze weniger aufweist, führte bei Fleischer Frank Endle laut eigenen Angaben zu Umsatzeinbußen. „Viele holten sich bisher schnell eine Jause, aber jetzt bleiben sie aus, weil sie weiter weg parken müssten.“

Im Jänner will Modehändler Marco Pilotto eine Unterschriftenaktion starten – mit dem Ziel, die alte Parkordnung wiederherzustellen.