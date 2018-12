Felssturz und Tunnelsperre zur selben Zeit

Landeck, Zams, Fließ – „Dass es beim ,Überhängenden‘ (Anm.: Fels oberhalb der Landecker Straße L76) schon wieder gerumpelt hat, wusste ich von den Verkehrsnachrichten“, machte gestern ein Autofahrer seinem Ärger Luft. „Ich war in Landeck und hatte einen Termin in Pfunds. Aber auch der Landecker Tunnel war gesperrt“, schilderte der Handwerker gegenüber der TT. Den Umweg über das Pitztal und den Piller Sattel wollte er sich ersparen. Weil es zudem schneite, habe er am Montagnachmittag eine unfreiwillige Pause eingelegt.

Der Mann war kein Einzelfall. Nach dem Felssturz gegen 9 Uhr stand zunächst der Land­ecker Tunnel als Umfahrung zur Verfügung. Weil es dort kurz nach 16 Uhr zu einem Unfall und zu einer eineinhalbstündigen Tunnelsperre kam, blieb das Obergricht inklusive Fließ vom Talkessel Landeck abgetrennt, wie BH-Verkehrsreferent Siegmund Geiger bestätigte.

Auch aus dem Gewerbegebiet Fließer Au trafen empörte Anrufe ein. „Jetzt reicht’s. Was muss noch alles passieren, damit die zugesagte Galerie endlich flott gebaut wird?“, fragt sich der Unternehmer Rupert Weiss. „Wir hätten dringend die Gramlach-Notzufahrt gebraucht, die Behörde hätte sie als Einbahnweg öffnen können.“ In Gasthäusern waren Zweifel von Autofahrern an der Hangsicherung oberhalb der L76 zu hören. Dass die Sicherheit dort „löchrig wie ein Schweizer Käse“ sei, war noch eine höfliche Feststellung.

„Es gibt nur Sachschaden. Gott sei Dank sind keine Personen betroffen“, sagte Land­ecks Bürgermeister Wolfgang Jörg. „Fakt ist, dass wir aufgrund der Ereignisse eine Galerie, einen Tunnel oder eine Kombination aus beiden brauchen. Das hat auch das Gutachten des Landes gezeigt.“ Wichtig sei „eine zeitnahe und langfristige Lösung. Es geht um den Wirtschaftsraum und um die Sicherheit. Die Straße wird täglich von zahlreichen Einheimischen, Gästen, Pendlern und Schülern frequentiert.“ (hwe)