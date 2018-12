Mit dem Lufttaxi von Kufstein nach Kiefersfelden

Kufstein – Die Begegnung zwischen FH-Direktor Mario Döller und Bertram Zöllner, dem Prokuristen der DLR Gesellschaft für Raumfahrtanwendungen (GfR), vor eineinhalb Jahren führt nun zu drei interessanten Projekten an der Fachhochschule. In einer von Leader geförderten Machbarkeitsstudie wurden die Voraussetzungen für die Anwendung von automatisierter und autonomer Mobilität im Straßenverkehr sowie in der Landwirtschaft und in der Luft ermittelt.

Präsentiert wurde die Untersuchung von Bertram Zöllner. „In diesem Projekt gehen wir nicht nur von Fahrten am Boden aus, sondern unterstützen auch den Luftraum mit Drohnen“, erklärte er. Zur Sprache kamen Zukunftsprojekte wie etwa ein Flugtaxiverkehr von Kufstein nach Kiefersfelden oder autonome Busse. Beispielsweise könnten Fahrten am Stadtrand, für welche sich ein normaler Regio-Bus aus Kostengründen nicht rentieren würde, mit einem autonomen Bus vorgenommen werden.

In den nächsten zwei Jahren stehen nun drei Projekte für die Fachhochschule an. In dieser Woche bewilligte das Land Tirol bereits das neue Leuchtturmprojekt, welches neben der FH Kufstein und der DLR Gesellschaft für Raumfahrtanwendungen (GfR) auch die Swarco AG und die Technische Universität Graz bei der Untersuchung der autonomen Mobilität zusammenbringt.

Auch die Feuerwehrdrohne war zu sehen. - Haun

Geplant ist, dass die vier Partner im kommenden Jahr eine mobile Infrastruktur aufbauen, um konkrete Anwendungen wie beispielsweise Drohnenflüge oder automatisiertes Fahren prüfen zu können. Weiters ist es das Ziel, interessierte Organisationen wie etwa die Stadtfeuerwehr Kufstein oder die Kufsteiner Stadtwerke sowie Wirtschafts­treibende in der Nutzung der mobilen Infrastruktur zu unterstützen. Das Gesamtbudget dieses Projektes beläuft sich auf rund 340.000 Euro.

Der Start des zweiten Großprojektes unter dem Titel „DataKMU – Data Science für die Wissenschaft“, in dessen Rahmen Wirtschaft und Industrie vernetzt werden sollen, um dadurch einen Wissenstransfer im Bereich Mobilität und auch in anderen Bereichen zu gewährleisten, ist im Mai des kommenden Jahres. „Im Rahmen des Projektes werden wir Experten in der Region zusammenholen und es ist geplant, zwölf Anwendungsbeispiele im Bereich der Data Science umzusetzen“, erklärte Döller.

Neben der Fachhochschule Kufstein mit der i.ku (Innovationsplattform Kufstein und Standortagentur Tirol) sind auch die FH Vorarlberg mit WISTO Vorarlberg, die Hochschule Kempten mit Bayern Innovativ sowie die FH Salzburg und die Universität Salzburg mit ITG Salzburg und die Universität Passau mit dem INN.KUBATOR daran beteiligt.

Außerdem wird der alte Turnsaal der FH adaptiert, um dort das erste Drohnencenter Westösterreichs zu schaffen. „Hier können Studierende testen“, erklärte der Rektor und fügte hinzu, dass man sich dabei am Beispiel der TU Graz orientiert, welche dieses Projekt bereits realisiert hat. (fh, TT)