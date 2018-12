Printausgabe der Tiroler Tageszeitung vom So, 16.12.2018

Neuer Perjentunnel geht am Montag in Betrieb

Am Samstag feierte die Asfinag die Fertigstellung der zweiten Röhre des Perjentunnels an der S16 mit einem Fest untertage. Mit der Generalsanierung des Bestandstunnels, die am Montag startet, gibt die Asfinag 126 Mio. Euro aus.