Bahnhof Landeck-Zams: Gleisanlagen standen vor Überflutung

Das war knapp: Wäre die Stadtfeuerwehr am Heiligen Abend nicht ab 5 Uhr in der Früh ausgerückt, hätte das Gelände am Bahnhof Landeck-Zams möglicherweise gesperrt werden müssen — wegen Überflutung der Gleisanlagen. Doch 72 Feuerwehrleute mit Kommandant Christian Mayer und zehn Fahrzeugen waren zur Stelle, um die drohende Gefahr abzuwehren. Durch die heftigen Regenfälle gelangten Unmengen an Wasser in den Hengstbach, der normalerweise als Rinnsal von der Trams zum Inn fließt. „Das Gelände östlich des Bahnhofs war 40 bis 50 Zentimeter überflutet", schilderte Mayer. Man habe das teils verstopfte Bachbett, Waale und Rohre freigelegt, um den Abfluss sicherzustellen. Landecks Stadtchef Wolfgang Jörg dankte der Truppe noch am selben Tag: „Sie hat große Infrastrukturschäden abgewendet. Was täten wir ohne Feuerwehr!" (hwe)

Auch der Bahnhof war betroffen. - FF Landeck