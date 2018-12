Immer mehr Tiroler benutzen Öffis: Zahl der Jahrestickets stieg um 60%

Innsbruck – Erfreuliche Zahlen haben dieser Tage die Verwantwortlichen für den öffentlichen Nahverkehr in Tirol zu verkünden. In anderthalb Jahren ist die Zahl jener, die ein Jahresticket des Verkehrsverbunds Tirol (VVT) besitzen, um 60 Prozent angestiegen. Das ist österreichweit das höchste prozentuelle Wachstum an Jahreskarten-Besitzern. Davon gibt es in Tirol inzwischen rund 120.000.

„Wir freuen uns, dass die Nutzung des öffentlichen Verkehrs für immer mehr Tiroler zum selbstverständlichen Teil der Alltagsmobilität geworden ist“, sagt die für den Verkehr zuständige Landesrätin Ingrid Felipe (Grüne). Das Land Tirol wird kommendes Jahr 131,6 Millionen Euro für den öffentlichen Verkehr ausgeben.

Zurückzuführen sei der enorme Anstieg an Besitzern von Jahrestickets auf die erste von zwei Stufen der im Frühjahr 2017 gestarteten Tarifreform, glaubt Alexander Jug, Geschäftsführer der VVT. „Im Frühjahr 2019 wird nun die Fortsetzung mit der zweiten Stufe der Tarifreform und der Einführung unseres neuen Online-Ticketshops folgen.“ Damit einher gingen flexible Online-Tarife, mit denen man, wie Jug erklärt, das Angebot besonders für Gelegenheitsfahrer attraktiver gestalten wolle.

Im Jahr 2019 werden auch die VVT-Tarife angehoben. In „moderater Form“, versichern Felipe und Jug. Das Jahresticket Land soll weiterhin weniger als 500 Euro, jenes für die Region weniger als 400 Euro kosten. (TT)