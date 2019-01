Parkplätze weichen in Lienz Radfahrertunnel

Von Christoph Blassnig

Lienz – Das Mobilitätszentrum am Bahnhof Lienz soll alle Stückerln spielen und zu einer zentralen Verkehrsdrehscheibe inmitten der Stadt werden. Barrierefreiheit und behindertengerechte Ausstattung waren bisher nicht gegeben. Nicht nur für Rollstuhlfahrer, sondern auch für Eltern mit Kinderwagen oder Personen mit schwerem Gepäck war das Fehlen eines Lifts lästig und mühsam. Nun werden die Bahnsteige und das Busterminal über Personenaufzüge unterirdisch erschlossen.

Darüber hinaus kann man, sobald der Umbau am Bahnhof abgeschlossen ist, zu Fuß oder mit dem Rad durch eine Unterführung schneller vom Stadtzentrum in die Siedlungsgebiete südlich der Drau gelangen. Bisher sind die Planer der ÖBB-Infrastrukturabteilung davon ausgegangen, dass die Unterführung stadtseitig beim ehemaligen Postgebäude beginnen soll. Um die zu erwartenden Besucherströme sicherer lenken zu können, wechselt man hier jedoch die Straßenseite, berichtet die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik: „Wir brauchen Platz und Übersicht für alle Verkehrsteilnehmer. Dafür ist eine ostseitige Einfahrt, also vom Antoniusplatz her, besser geeignet.”

Der Tunnel wird in drei nebeneinanderliegende Streifen geteilt. Zwei sind für die Radfahrer, in jeweils eine Richtung, ein dritter für die Fußgänger. Jede dieser drei Bahnen wird durchgehend eine Breite von zwei Metern aufweisen und bis zur Einmündung in die Tristacher Straße geführt. Der Bau der dafür notwendigen neuen Brücke beginnt, sobald die Temperaturen dies zulassen.

Erhalten bleiben im Bereich der Bahnhofskreuzung nur noch die Gehsteige zu beiden Seiten. Alle bisherigen Parkplätze müssen der neuen Verkehrsplanung weichen.

Die drei Fahrspuren für den Straßenverkehr rücken ganz zum Gehsteig am ehemaligen Postgebäude, damit für die sechs Meter breite Tunneleinfahrt genügend Platz bleibt. Auch auf der gegenüberliegenden Seite bleibt nur noch der Gehsteig erhalten. Was mit der alten Fußgängerunterführung geschieht, steht laut Blanik noch nicht fest. „Das ist Eigentum der ÖBB. Ob es dafür zukünftig noch einen Nutzen gibt, liegt in deren Ermessen.” Dieser Fußweg ist ausschließlich über Treppen zu erreichen.