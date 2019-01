Raser mit Radar bremsen

Zu schnell sind in manchen Teilen Westendorfs die Autofahrer unterwegs. In den vergangenen Jahren versuchte die Gemeinde deshalb mit verschiedenen Mitteln, die Fahrzeuge einzubremsen. Mit wenig Erfolg. Mit einer neuen Idee ließ nun Gemeinderat Leonhard Schroll (Aufwind) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung aufhorchen. „Wir haben schon viel probiert, aber nichts hat wirklich geholfen. Vielleicht wäre es am sinnvollsten, dass die Gemeinde Radarkästen ankauft", sagt Schroll. Momentan wird mit Bremshügeln zum Beispiel Richtung Bichling gearbeitet. Aber auch in der Pfarrgasse gibt es massive Probleme mit viel zu schnellen Autofahrern. Zudem gibt es eine Geschwindigkeitsmessung mit Anzeige und lachendem und bösem Gesicht. Stationäre Radarkästen gibt es zum Beispiel schon in der Gemeinde Kirchbichl, auch die Stadt Kitzbühel hat sich erst kürzlich welche angeschafft. (aha)